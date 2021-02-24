Ученые предупредили, что извержение Ключевского вулкана на Камчатке набирает силу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Извержение из бокового прорыва вулкана Ключевской на Камчатке, начавшееся 21 февраля, набирает силу, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Извержение набирает силу. Из двух трещин на северо-западном склоне вулкана изливаются два лавовых потока протяженностью около 1 км. Над потоками наблюдается сильная парогазовая активность", - цитирует пресс-служба слова директора института Алексея Озерова.

Ученые уже оценили возможные сценарии развития событий в районе побочного прорыва. Составлена схема вероятных путей движения грязекаменных потоков, которые, по оценкам вулканологов, могут быть опасны для охотников и туристов, находящихся в этом районе. При этом потоки не представляют опасности для находящегося в непосредственной близости поселка Ключи.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан в Евразии. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Примерно в 47 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.