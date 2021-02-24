В Хабаровском крае планируют построить центр детского отдыха и оздоровления

ХАБАРОВСК, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края намерены реализовать проект строительства Дальневосточного центра детского отдыха и оздоровления стоимостью 1,5 млрд рублей у села Бычиха. Об этом ТАСС сообщил замминистра экономического развития региона Дмитрий Пугачев.

Строительство включили в перечень флагманских инвестиционных проектов региона, вошло в план по реализации Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

"Лагерь будет представлять собой несколько корпусов для размещения детей, гостиничный комплекс для родителей, различные сооружения <...> По предварительной оценке, стоимость проекта составит порядка 1,5 млрд рублей. Ориентировочные сроки реализации проекта - 2021-2023 годы", - сказал Пугачев.

Работа центра будет вестись по нескольким профилям - образовательному, медицинскому, спортивному. В лагере будут оборудованные классы, в том числе для изучения иностранных языков, онлайн-центр для обучения, видеостудия, предметные лаборатории, центр профессиональных компетенций. Спортивный блок предполагает универсальный спортзал, футбольное поле, теннисный корт, скалодром, комплекс уличных тренажеров, роллердром и другие объекты. Медблок объединит педиатрию, стоматологию, услуги по лечению и восстановлению - массаж, физиопроцедуры, уточнил Пугачев.

В год центр смогут посещать более 5 тыс. человек, порядка 350 детей за смену. "Такой центр обеспечит реализацию современных программ отдыха, оздоровления и образования детей. Центр будет востребован как площадка для региональных детских мероприятий, в том числе спортивных, также на его базе будет создан центр для системной работы с одаренными детьми", - добавил собеседник агентства.

Центр детского отдыха планируется строить на условиях концессии. Региональные власти уже предварительно определили подходящий земельный участок - он расположен вблизи села Бычиха, там есть возможность подключения к инженерным сетям, транспортное сообщение.

Другие флагманские проекты

В Хабаровском крае работают над реализацией шести социально значимых флагманских инвестиционных проектов. Они должны стать примером нового формата работы региональных властей с инвесторами, основанной на технологии полного сопровождения. Помимо строительства Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления, речь идет о создании инновационного технопарка в Хабаровске, спортивно-туристического комплекса "Хехцир", развитии авиакомпании "Хабаровские авиалинии", Большого Уссурийского острова, а также питомника имени Лукашова.

Последний проект предполагает создание на месте старейшего на Дальнем Востоке плодово-ягодного питомника нового места отдыха. Работу в нем в советское время вел селекционер Артемий Лукашов, который вывел стойкие к морозным зимам сорта груш. Долгие годы селекция в питомнике не ведется, территория недалеко от центра Хабаровска, занимающая свыше 160 га, фактически пустует и давно стала местом неофициального отдыха горожан - там жгут костры, ломают деревья, на месте скапливаются горы мусора. В прошлом году питомник, бывший ранее памятником природы, получил статус природного парка.

"В правительстве края нацелены разработать концепцию развития питомника в 2022 году. Учитывая всю сложность этого уникального проекта, срок окончания работ планируется на 2025 год. Парк будет развиваться поэтапно. В результате ныне заброшенный парк, преобразованный в комфортную, развивающую, экологически и эстетически привлекательную среду, должен стать визитной карточкой нашего города", - рассказала ТАСС и.о. министра природных ресурсов региона Елена Балезина.

Режим особо охраняемой природной территории налагает определенные ограничения - там не может быть никаких капитальных строений: ни индустриальных объектов, ни жилых домов. Региональные власти планируют сохранить коллекции плодово-ягодных растений питомника - яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса, черной и красной смородины, - восстановить расположенные в парке пруды, создать инфраструктуру для отдыха и развлечений. Территория значима для хабаровчан, и при определении наполнения парка будет учитываться мнение жителей. Будет запущено анкетирование, опросы на сайтах, состоятся встречи с людьми, где будет обсуждаться концепция парка. В питомнике могут появиться пешеходные дорожки, спортивные и детские игровые площадки, площадки для массовых мероприятий, будут облагорожены коллекции плодовых деревьев, благоустроена зона вокруг прудов.

"Мы рассматриваем возможность привлечения финансирования из различных источников - помимо краевого бюджета, есть шансы задействовать средства федерального бюджета по нацпрограммам, а также средства частных инвесторов. Интерес есть. Технически это возможно на разных этапах - как на стадии проектирования, так и на стадии создания нового парка", - сказала Балезина.

Развитие территории питомника может вестись и совместно с РЖД. Так, в будущем парке отдыха может появиться детская экологическая железная дорога. Детская железная дорога работает в городе больше 60 лет, она проходит недалеко от питомника. По данным регионального правительства, ее могут продлить на 3 км с заходом на территорию парка, организовать там тематические станции и детский технопарк. Таким образом планируется создать площадку для экологического воспитания детей и молодежи.