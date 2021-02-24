Премьера сериала "Чикатило" состоится 18 марта

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сериал "Чикатило" Сарика Андреасяна выйдет в сети 18 марта. Об этом рассказали в среду в пресс-службе видеосервиса Okko.

"Восьмисерийный художественный сериал, в основу которого легла история двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и расследование его преступлений, будет эксклюзивно доступен пользователям Okko с 18 марта", - сказали в пресс-службе.

Режиссер проекта - Сарик Андреасян, авторы сценария - Алексей Гравицкий и Сергей Волков. В ролях Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Николай Козак и другие.

Исполнителя главной роли видосервис пока не раскрывает.

Серийный убийца Андрей Чикатило в 1978-1990 годах совершил более 50 убийств. Преступления совершались в Ростовской области, Адыгее, Краснодарском крае, а также в Узбекистане. В феврале 1994 года Чикатило был расстрелян в новочеркасской тюрьме.