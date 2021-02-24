В Америке, Африке и Европе отмечается резкое снижение смертности из-за коронавируса

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала тенденцию к снижению числа летальных исходов из-за коронавируса в мире. Согласно опубликованным в среду данным, с 15 по 21 февраля количество умерших пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, сократилось на 20% по сравнению с предыдущей неделей.

Наиболее заметным оказалось снижение этих показателей в регионе Северной и Южной Америки (на 23%), в Африке (20%) и Европе (19%).

Всего в мире, по данным ВОЗ, за период пандемии умерли более 2,47 млн заразившихся.

ТАСС сравнил ситуацию со смертностью из-за коронавируса в разных странах мира.

Американский регион

В январе и первой половине февраля в США ежедневно регистрировали в среднем около 4 тыс. смертей из-за коронавируса, а на пике - более 5 тыс., в последнюю неделю этот показатель снизился до примерно 2 тыс. В стране с начала пандемии умерли уже около 502,6 тыс. человек, что, по данным газеты The New York Times, больше, чем суммарные боевые потери США в трех войнах - Первой и Второй мировой, а также в войне во Вьетнаме. Президент Джо Байден объявил в стране пятидневный траур по умершим.

В Мексике пик смертности пришелся на период с середины января до середины февраля, когда каждый день из-за коронавируса фиксировалось более 1,5 тыс. смертей. На прошлой неделе этот показатель опустился до 1 тыс. По общему количеству умерших (181,8 тыс.) Мексика находится на третьем месте в мире.

Стабильное снижение смертности наблюдается в Колумбии и Аргентине, однако в Перу на фоне резкого всплеска заболеваемости с конца января она растет.

В Бразилии с начала года регистрируют свыше 1 тыс. летальных исходов в сутки, последняя неделя не стала исключением. По общему количеству умерших за время пандемии (248,5 тыс.) крупнейшая страна Южной Америки занимает второе место в мире.

Европа

В Великобритании показатели снизились до уровня 500-600 летальных исходов в сутки, что втрое меньше по сравнению с пиковыми значениями января. По общему количеству умерших (121,3 тыс.) страна занимает первое место в Европе и пятое - в мире.

В Италии и Францию регистрируют по 200-300 смертей в сутки, в Испании в последние семь дней их стало меньше 200.

Германия из-за резкого роста смертности с конца 2020 года поднялась на девятое место в мире (68,8 тыс. умерших). Сейчас в стране в среднем умирают около 500 человек каждый день.

Азия и Африка

В Индии смертность снизилась в 10 раз по сравнению с максимумами сентября 2020 года и с начала февраля стабильно держится на уровне менее 100 летальных исходов в сутки. Однако по общему количеству умерших (156,5 тыс.) страна занимает четвертое место в мире.

Менее 100 человек умирают ежедневно из-за коронавируса в Иране, где пик смертности (480 умерших) пришелся на ноябрь. Схожая ситуация наблюдается и в Турции, где показатели снизились почти втрое по сравнению с декабрем.

В Индонезии после всплеска смертности в январе она упали почти вдвое - в последнюю неделю в стране фиксируют менее 200 умерших в сутки.

В ЮАР в середине января из-за коронавируса умирали по 700-800 человек, сейчас - около 150.

Сравнение относительных показателей

В относительном выражении одни из самых высоких показателей смертности в Бельгии, где на 100 тыс. жителей приходится 189 умерших. Примерно на таком же уровне она в Чехии (182) и Великобритании (178).

В США этот показатель составляет 155, в Италии - 159, в Испании - 145, во Франции - 130.

Самая низкая смертность в густонаселенных странах Азии: в Индии на 100 тыс. жителей приходится 11 умерших, в Индонезии - 12, в Турции - 33, в Иране - 70.

В России умирают 57 человек на 100 тыс. жителей.