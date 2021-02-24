Ветераны народного ополчения Крыма предложили объявить 23 февраля Днем создания полка

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Ветераны сводного полка народного ополчения Крыма предложили объявить День создания народного ополчения Крыма республиканским праздником и отмечать его 23 февраля. Об этом сообщил на пресс-конференции депутат Госсовета региона, председатель общественной организации "Союз ветеранов сводного полка народного ополчения Республики Крым" Армен Мартоян.

"День защитника Отечества - это еще и день образования народного ополчения Республики Крым. Пользуясь случаем, я бы хотел отметить, что мы хотим вести работу в том направлении, чтобы признать этот день знаменательной датой образования народного ополчения Республики Крым. Чтобы это было внесено в праздничные даты Республики Крым", - сказал Мартоян.

Начальник Крымского республиканского штаба Народного ополчения - народной дружины Республики Крым Сергей Димов рассказал, что сейчас сотрудники народного ополчения помогают полиции обеспечивать общественный порядок на полуострове, охраняют административные здания, в частности Совет министров региона.

В 2020 году на митинге ко Дню защитника Отечества глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что в этот день 2014 года начали формироваться добровольные роты народного ополчения и этот праздник сплотил жителей полуострова в дни Крымской весны.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.