Рогозин предложил посвятить один из запусков 2021 года 800-летию Нижнего Новгорода

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели рабочую встречу. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"Он [Рогозин] также отметил, что совместный юбилейный год может стать импульсом к развитию отношений отрасли и региона, и предложил посвятить один из пусков 2021 года 800-летию Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.

В свою очередь Никитин выразил заинтересованность в наращивании новых кооперационных связей с ракетно-космической промышленностью, совместных исследовательских и производственных проектах. По его словам, с апреля по август планируется провести ряд образовательно-просветительских мероприятиях, приуроченных ко Дню космонавтики.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин - первый человек, побывавший в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, он совершил посадку в Саратовской области.

Нижний Новгород в 2021 году отпразднует 800-летие. По предположениям историков, которые основываются на архивных документах, Нижний Новгород был основан 19 августа 1221 года. Торжества, посвященные 800-летию города, начнутся в июне 2021 года. В программу подготовки к юбилею города включены более 30 событий.