В Ленобласти приняли законопроект о присвоении медикам почетного звания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Ленинградской области приняли в среду в третьем окончательном чтении законопроект о присвоении звания "Почетный работник здравоохранения Ленинградской области". Удостоенные звания медработники получат единовременную выплату в 50 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе заксобрания.

"Согласно законопроекту, почетное звание ежегодно может присваиваться не более чем трем лицам. Удостоенному почетного звания выдаются удостоверение и нагрудный знак, а также выплачивается единовременная денежная выплата в размере 50 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области. Областные парламентарии на состоявшемся 24 февраля заседании законодательного собрания приняли данный законопроект во втором и третьем чтениях", - говорится в сообщении.

Почетное звание будет присваиваться врачам, медсестрам и другим работникам системы здравоохранения, проработавшим в медицинских организациях не менее 25 лет. Из них минимум 20 лет медработник должен проработать в медучреждениях Ленинградкой области.

Отмечается, что звание будет присваиваться медработникам за сохранение жизни и здоровья граждан, за личные заслуги в оказании медпомощи. Почетными работниками системы здравоохранения Ленинградской области могут стать медики, проявившие профессиональное мастерство и получившие признание профессионального сообщества.