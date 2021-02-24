Полицейские на роликовых коньках будут бороться с преступностью в Пакистане

ИСЛАМАБАД, 24 февраля. /ТАСС/. В городе Карачи создали отряд полицейских, в комплект обмундирования которых включены роликовые коньки. Это нововведение должно помочь правоохранителям эффективнее бороться с преступностью на улицах крупнейшего города Пакистана и одного из мировых мегаполисов, сообщает в среду газета Dawn.

"Мы чувствовали, что нужно найти инновационный подход к борьбе с уличной преступностью", - приводит газета слова руководителя нового подразделения Фарруха Али. По его мнению, роликовые коньки позволят полицейским эффективнее преследовать преступников на мотоциклах.

"Это только начало. Ролики станут для нас подспорьем. После тренировок мы сможем быстро добираться до узких переулков, куда обычно сложно попасть", - сказала девушка-полицейский, зачисленная в новый отряд.