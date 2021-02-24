Полицейские на роликовых коньках будут бороться с преступностью в Пакистане

ИСЛАМАБАД, 24 февраля. /ТАСС/. В городе Карачи создали отряд полицейских, в комплект обмундирования которых включены роликовые коньки. Это нововведение должно помочь правоохранителям эффективнее бороться с преступностью на улицах крупнейшего города Пакистана и одного из мировых мегаполисов, сообщает в среду газета Dawn.
"Мы чувствовали, что нужно найти инновационный подход к борьбе с уличной преступностью", - приводит газета слова руководителя нового подразделения Фарруха Али. По его мнению, роликовые коньки позволят полицейским эффективнее преследовать преступников на мотоциклах.
"Это только начало. Ролики станут для нас подспорьем. После тренировок мы сможем быстро добираться до узких переулков, куда обычно сложно попасть", - сказала девушка-полицейский, зачисленная в новый отряд.
WATCH: Police in Karachi, Pakistan are training an armed rollerblading unit to better prevent theft and harassment on its streets. pic.twitter.com/IX5CrM6tep— CBS News (@CBSNews) February 23, 2021
Пока "полицейских на роликах" насчитывается лишь 20 человек. На данный момент они проходят усиленные тренировки, в том числе отрабатывают навыки езды на роликовых коньках и учатся на них управляться с огнестрельным оружием. Планируется, что их служба в новом обмундировании официально начнется в следующем месяце.
Полицейских будут направлять в общественные места с высокой частотностью краж и нападений. Очевидцы, к примеру, уже видели их у стадиона для крикета и на набережной Аравийского моря. Сам Фаррух Али, тем не менее, высказал опасения, что особенности дорожного и уличного покрытия в Карачи ограничивают возможные места работы полицейских на роликовых коньках.