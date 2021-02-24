Актрису Екатерину Градову похоронили на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Похороны заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой прошли в среду на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Похороны прошли в узком кругу. Могила Градовой находится на "Аллее звезд" рядом с могилами народных артистов РСФСР Валентина Гафта, Сергея Юрского, заслуженного артиста РФ Дмитрия Брусникина, народной артистки РСФСР Киры Головко, поэта Анатолия Поперечного.

Градова, известная по роли радистки Кэт из "Семнадцати мгновений весны", умерла 22 февраля на 75-м году жизни, сообщила ранее ее дочь - актриса Мария Миронова. Как рассказал позднее директор театра "Ленком" Марк Варшавер, который помогал с организацией похорон, причиной смерти Градовой стал инсульт.

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье архитектора Георгия Александровича Градова и актрисы Театра им. Гоголя Раисы Ивановны Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. Актриса была замужем за Андреем Мироновым, их дочь Мария Миронова также стала актрисой театра и кино.

Градова начала карьеру в театре, однако наибольшую известность получила как киноактриса, когда в 1973 году на экраны вышел телефильм "Семнадцать мгновений весны", в котором она сыграла радистку Кэт.