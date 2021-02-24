Депардье категорически отверг обвинения в сексуальном насилии

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Актер Жерар Депардье, обвиненный во Франции в совершении сексуального насилия, категорически отвергает выдвинутые против него обвинения. Об этом заявил в среду его адвокат Эрве Темим.

"Мой клиент решительно отрицает обвинения, его нужно признать невиновным", - сказал адвокат в эфире радиостанции France Info. Он подтвердил, что обвинения актеру были предъявлены еще в середине декабря. Тем не менее никаких мер в отношении Депардье не принималось, он находится под судебным контролем. Расследованием занимается парижская прокуратура.

Адвокат выразил сожаление в связи с тем, что информация по этому делу попала в СМИ. "Мы оказались в исключительной ситуации, когда вся информация была закрыта для общественности, и это хорошо. Правосудие не обязательно должно происходить в общественном пространстве", - сказал Темим.

Во вторник газета Le Parisien сообщила со ссылкой на источник, близкий к расследованию, что 16 декабря 2020 года Депардье были предъявлены обвинения в изнасиловании. Дело в отношении актера было возбуждено еще в 2018 году после жалобы неназванной молодой актрисы. Она утверждала, что актер домогался ее, когда она приходила к нему домой для "неформальной репетиции пьесы" в августе 2018 года.

После многочисленных проверок и допроса актера следователи не нашли достаточных оснований для предъявления обвинений. Тем не менее актриса подала новую жалобу в виде гражданского иска, который подразумевает практически автоматическое начало расследования, и в октябре 2020 года судебный следователь возобновил работу по данному делу.