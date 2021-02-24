Около суток потребуется на восстановление магистральных газопроводов в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Восстановление транзита газа по магистральным газопроводам "Оренбург - Новопсков" и "Союз" займет еще сутки, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области в среду.

"В данный момент подача газа осуществляется на 100%, больше никаких отключений не будет. Но на устранение аварии понадобятся еще сутки. Будут проводиться чисто технические работы по восстановлению магистральных газопроводов "Оренбург - Новопсков" и "Союз" для транзита газа. Это дело уже не Оренбургской области", - приводятся в распространенном сообщении слова первого вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства региона Сергея Балыкина.

Специальные службы в настоящее время занимаются выяснением причин аварии, уточняется в сообщении. По данным пресс-службы, была повреждена труба диаметром 1 400 мм. "Так как трасса федерального значения, на устранение всех проблем понадобится еще два-три дня", - цитирует пресс-служба первого вице-губернатора.

Как сообщал ТАСС, во вторник утром в Оренбургской области на участке 108-го км магистрального газопровода "Союз" произошел разрыв с возгоранием. В результате происшествия также была нарушена работа расположенного рядом магистрального газопровода "Оренбург - Новопсков". Без газа остались 863 частных дома в пяти селах области, в которых проживают 1 820 человек, включая 498 детей. Снижение давления газа наблюдалось в сети еще нескольких сел региона.

В 04:45 (02:45 мск) 24 февраля газоснабжение было полностью восстановлено в Оренбургской области. При этом, по предварительным оценкам, на ремонт поврежденного участка магистрального газопровода потребуется два дня, сообщал ТАСС ранее.

Газопровод "Союз" проходит через территорию России, Казахстана. Общая протяженность газопровода - 2 750 км, в том числе 300 км подходит по территории Казахстана и 1 568 км - по территории Украины.