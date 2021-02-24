Кластер социальных учреждений планируют создать в Москве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Кластер социальных учреждений, объединяющий детские учреждения, психоневрологический интернат и пансионаты для ветеранов войны и труда, в пилотном режиме планируется создать в Москве. Об этом сообщил в среду руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак.

"Мы буквально сейчас <...> начинаем один из экспериментов, где мы попытаемся создать кластер <...>, когда мы соединим в некую в одну большую корпорацию учреждение детское, психоневрологический интернат и пансионаты для ветеранов войны и труда, чтобы весь жизненный цикл ребенка можно было отслеживать от его детских лет и до его взросления. И дальше максимально пытаться не допустить его попадание в наше взрослое учреждение, а подготовить его для самостоятельного проживания, либо сопровождаемого проживания", - сказал Стружак в ходе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти города на протяжении многих лет реализуют программу по сокращению сиротства в столице, благодаря их действиям число детей в детдомах снизилось в 3,5 раза. Как уточнил он в своем блоге, число сирот, переданных в семьи, за последние 10 лет выросло с 12 665 до 18 550, а число проживающих в детдомах сократилось с 4 371 до 1 317.