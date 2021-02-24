Глава Ростовской области вручил лучшему учителю России 2020 года сертификат на квартиру

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Победитель конкурса "Учитель года - 2020", преподаватель математики Михаил Гуров из Ростовской области получил сертификат на трехкомнатную квартиру от главы региона Василия Голубева в награду за победу.

"Сегодня встретился с лучшим учителем России 2020 года - ростовчанином Михаилом Гуровым. Поздравил педагога лично и вручил ему сертификат на приобретение квартиры", - сообщил Голубев на своей страничке в Instagram.