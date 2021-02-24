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Глава Ростовской области вручил лучшему учителю России 2020 года сертификат на квартиру

Михаил Гуров является преподавателем математики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Победитель конкурса "Учитель года - 2020", преподаватель математики Михаил Гуров из Ростовской области получил сертификат на трехкомнатную квартиру от главы региона Василия Голубева в награду за победу.

"Сегодня встретился с лучшим учителем России 2020 года - ростовчанином Михаилом Гуровым. Поздравил педагога лично и вручил ему сертификат на приобретение квартиры", - сообщил Голубев на своей страничке в Instagram.

Голубев отметил, что победа Гурова - "это сигнал, что мы регион с высоким уровнем образования", но это не повод стоять на месте, так как достигнутый уровень требует дальнейшего развития. Конкурс среди лучших педагогов страны проводится с 1990 года. В 2005 году было принято решение проводить финальные испытания среди региональных лидеров на малой родине победителя предыдущего года, а торжественную церемонию закрытия - в Москве. Конкурс "Учитель года-2021" пройдет в Ростовской области.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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