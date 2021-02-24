Суд в Татарстане назначил судебно-лингвистическую экспертизу по делу о ликвидации ВТОЦ

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана в среду постановил назначить судебно-лингвистическую экспертизу в рамках рассмотрения административного дела о ликвидации Всетатарского общественного центра (ВТОЦ), сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить по административному делу по административному исковому заявлению судебно-лингвистическую экспертизу, производство которой поручить федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования Казанский (Приволжский) федеральный университет. Производство по делу приостановить на время проведения экспертизы", - сказала судья.

В ходе заседания воспроизвели видеозапись с одного из митингов в честь Дня памяти татарских воинов, которые пали при взятии Казани в 1552 году. Как заявил председатель президиума ВТОЦ Фарит Закиев, Всетатарский общественный центр является старейшей татарской организацией, работающей с 1989 года. На протяжении 32 лет ВТОЦ "неутомимо борется за сохранение национальной идентичности татарского народа и татарского языка, за укрепление государственности Республики Татарстан, за укрепление федерализма в России", уточнил он.

Ранее прокуратура Татарстана потребовала ликвидации ВТОЦ. По мнению надзорного ведомства республики, деятельность ВТОЦ носит экстремистский характер, в силу федерального закона о противодействии экстремизму движение должно быть ликвидировано.

Как ранее сообщил ТАСС старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, факты экстремистской деятельности ВТОЦ устанавливались на протяжении последних нескольких лет. При этом движение не предпринимало каких-либо действенных мер к устранению причин и условий экстремистской деятельности, публично не заявляло о своем несогласии с экстремистскими высказываниями или действиями отдельных лиц, в том числе являющимися членами президиума.