Глава Якутии ввел показатели эффективности для трудоустройства молодежи в администрацию

ТАСС, 24 февраля. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев ввел ключевые показатели эффективности (КПИ) для трудоустройства молодых кадров в местную администрацию. Об этом он сообщил во время эфира в новой социальной сети Clubhouse в среду.

"Безусловно, социальные лифты необходимы. В республике этим мы занимается, я даже КПИ поставил руководителю [своей] администрации, чтобы в этом году не менее 10 человек из кадрового резерва молодых мы должны в рамках социальных лифтов поднять, и работу по этой части провести", - сообщил он.

Глава Якутии также отметил, что в данный момент власти делают ставку на развитие IT-отрасли, поэтому важно привлекать молодых людей к предпринимательству в сфере развития технологий.

Ранее сообщалось, что в прошлом году на базе Парка высоких технологий "ИТ-парк" Якутска была открыта лаборатория по искусственному интеллекту. Всего до 2024 года в ИТ-парке планируется создание не менее четырех лабораторий по изучению и внедрению сквозных технологий. Лаборатории будут способствовать развитию и реализации научно-исследовательских проектов, созданию новых высокотехнологичных продуктов и стартапов.