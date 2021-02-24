На Кубани появится институт развития градостроительства

КРАСНОДАР, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены открыть в 2021 году институт развития градостроительства и городской среды, который поможет решить проблему соблюдения баланса между развитием жилой застройки и созданием комфортной для жизни среды, сообщил на конференции "Городская среда. Опыт регионов" на площадке выставки YugBuild-2021 в Краснодаре губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Сейчас проектированием занимаются частные компании, нам нужен институт, которые будет отстаивать интересы горожан, а не бизнеса. Для этого мы создаем краевой институт развития градостроительства, он должен начать работать уже в этом году, объединить архитекторов, инженеров, дизайнеров, общественников для разработки и сопровождения проектов развития городской среды", - сказал губернатор.

Он отметил, что одной из основных проблем для региона является недостаток социальных объектов при высоких темпах жилой застройки. По его словам, в регионе необходимо в течение ближайших пяти лет уделить большое внимание созданию зеленого каркаса, благоустройству скверов и парков. Также губернатор добавил, что при высоких темпах строительства жилья и росте численности населения, которая на данный момент составляет 6 млн 400 тыс. человек, в регионе может возникнуть проблема нехватки рабочих мест. Поэтому Кондратьев отметил необходимость диверсификации строительного комплекса, при которой строительные компании должны уделять внимание не только возведению жилья, но и созданию рабочих территорий - промышленных парков, IT-площадок и т. д.

Главный архитектор Краснодарского края Илья Поздняков сообщил ТАСС, что задачей института будет создание сценариев комфортного развития городов края.

"Институт будет краевым органом власти, который поможет синхронизировать и реализацию нацпроектов и проектов по капитальному ремонту и по благоустройству комфортной городской среды, кроме того он возьмет на себя направление перспективного развития градостроительства, включая разработку и курирование проектов планировки территорий, создание объемно-пространственных регламентов. Также будет создан отдел, разрабатывающий методологию по спектру вопросов начиная от благоустройства до создания сценариев развития городов. Будет блок, который будет отвечать за перспективные проекты - то есть искать потенциально инвестиционно-привлекательные площадки, анализировать, предоставлять на обозрение инвесторов и привлекать их", - сказал собеседник агентства.

Выставка YugBuild-2021 стала первым крупным деловым мероприятием, который принимает Краснодарский края после частичного снятия ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. На мероприятии работают более 140 стендов с продукцией из России, Беларуси, Китая, Турции и Киргизии, представлен промышленный потенциал 74 предприятий Краснодарского края.