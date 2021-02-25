Оксфордский университет хочет начать испытания вакцин от новых штаммов коронавируса летом

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Оксфордский университет планирует в начале лета приступить к испытаниям вакцин от новых штаммов коронавируса. Об этом заявила в среду на слушаниях в комитете по науке и технологиям британского парламента профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, которая руководила работой по созданию британской вакцины.

"Мы планируем начать клинические испытания в начале лета, используя партии новых версий вакцины", - сказала Гилберт. По ее словам, процедура одобрения модифицированных препаратов обсуждается с властями королевства. Образцом может послужить процедура, используемая в настоящее время при утверждении сезонных вакцин от нескольких штаммов гриппа.

"Мы не ожидаем, что нам придется проводить испытания вакцины на эффективность или повторять третью фазу клинических исследований. Это будут испытания с участием сотен, а не сотен тысяч человек", - добавила Гилберт.

В конце января Оксфордcкий университет и являющаяся его партнером британско-шведская компания AstraZeneca сообщили, что начали разработку новых версий вакцины, учитывающих мутации коронавируса. Некоторые из них, согласно предварительным данным, позволяют новым штаммам уходить от иммунного ответа и могут снижать эффективность применяемых вакцин. Ожидается, что новые вакцины будут готовы к осени. По словам профессора, они могут так и не понадобиться, однако, как подчеркнула Гилберт, в настоящий момент крайне важно подготовиться к возможности распространения новых более устойчивых штаммов вируса.