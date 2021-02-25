Приморье дополнительно получило 615 млн рублей на ликвидацию аварийного жилья

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Приморского края в четверг приняло корректировки в краевой закон о бюджете на 2021 год, где учтено поступление 615 млн рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья.

"Основные причины внесения этих изменений связаны с тем, что у нас увеличились доходы и переходящие остатки прошлых лет. Мы получили безвозмездные поступления из федерального бюджета - 707 млн рублей, и львиная доля из этих средств - 615,8 млн рублей - это из Фонда реформирования ЖКХ на ликвидацию аварийного жилья. Кроме того, наши лесники пересчитали свои возможности и дали нам дополнительные доходы в 100 млн рублей. Мы договорились, что мы отдаем им все - на лесную отрасль", - сказала на заседании председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Она добавила, что переходящие остатки с прошлого года связаны с незавершенным строительством некоторых объектов. Депутаты приняли корректировку 37 голосами "за" при одном "против" в двух окончательных чтениях.

Общий объем расходов на 2021 год по сравнению с предыдущей корректировкой увеличился на 4,456 млрд рублей. Расходы увеличены в том числе на программы развития здравоохранения, образования, поддержку семей с детьми, содействие занятости и охране труда. "Расходы на обеспечение жильем детей-сирот увеличиваются еще на 515 млн рублей, и составят 1,837 млрд рублей. Я не помню таких цифр, чтобы на детей-сирот мы столько выделяли на закупку квартир", - отметил председатель бюджетного комитета Галуст Ахоян.

После изменений параметры бюджета Приморья составили 140,5 млрд рублей по доходам, по расходам - 148,6 млрд рублей. Дефицит - 8,1 млрд рублей. По словам Щербины, дефицит обеспечен собственными финансовыми ресурсами - переходящими остатками бюджетных средств.