NYT: дипломаты США за рубежом недовольны, что получают вакцину от COVID-19 последними

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Многие сотрудники американских дипмиссий за рубежом выражают недовольство тем, что руководство Госдепартамента в первую очередь предоставляет возможность вакцинироваться от нового коронавируса не им, а персоналу этого ведомства в США. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в газете The New York Times .

Журналисты издания ознакомились с сообщениями, которые направил в Госдепартамент Филипп Коснетт, возглавляющий американскую дипмиссию в непризнанном Косове. Как он отметил, "все труднее понять логику" Госдепартамента в том, что касается вакцинации в приоритетном порядке сотрудников в США. По сведениям издания, схожего мнения придерживаются американские дипломаты, которые работают в ряде стран Европы, Ближнего Востока, Южной Америки.

Как говорится в материале, у некоторых сотрудников американского внешнеполитического ведомства за рубежом складывается "отчетливое впечатление", что потребности руководства Госдепартамента и персонала в США считают более важными, нежели тех, кто находится "в странах, где растет число случаев заражения вирусом или нет современной системы здравоохранения". Издание констатирует, что иногда оба фактора сочетаются.

Как отмечается в статье, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие ключевые сотрудники дипломатического ведомства уверяют подчиненных в том, что они будут вакцинированы сразу же после того, как поступят достаточные объемы вакцины. Они, в частности, обещают, что в следующем месяце в дипмиссии США в других странах направят партию вакцины.

По сведениям издания, ведомство ранее запросило 315 тыс. доз вакцины, в том числе для находящихся за рубежом сотрудников и членов их семей, а также персонала дипмиссий из числа иностранцев и подрядчиков. Госдепартамент получил к настоящему времени около 73,4 тыс. доз, говорится в материале. По данным газеты, из-за пандемии в дипмиссиях США умерли пятеро американских граждан и 42 местных сотрудника.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 28,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 504,7 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Предложение российской стороны

В декабре 2020 года на странице в Facebook посольства США в Москве была опубликована фотография написанного от руки письма посла Джона Салливана. В нем дипломат признался, что в 2020 году он "вел себя очень хорошо, носил маску, сохранял дистанцию" и просит у Санты вакцину от коронавируса, новую хоккейную клюшку и кроссовки для бега.

МИД России в своем аккаунте в Twitter ответил на письмо Салливана, указав, что если Санта еще не исполнил желания американского дипломата, то у Деда Мороза есть подарки для него. В дипведомстве напомнили, что российская вакцина "Спутник V" была одобрена для использования людьми старше 60 лет.

Салливан выразил признательность МИД РФ, но отказался от предложения привиться разработанной в России вакциной, сообщили позже в посольстве США.