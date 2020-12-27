Посол США отказался от предложения МИД РФ привиться российской вакциной

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан благодарен МИД РФ за рекомендацию привиться разработанной в России вакциной от коронавируса "Спутник V", однако не станет ей следовать. Об этом написала в воскресенье в Twitter пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс.

"Посол Салливан благодарит МИД России за предложение вакцины, однако не хотел бы забирать дозу "Спутник V", предназначенную для гражданина России", - написала Росс.

Ранее на странице американской дипмиссии в Facebook была опубликована фотография написанного от руки письма Салливана. В нем дипломат признается, что в уходящем году он "вел себя очень хорошо, носил маску, сохранял дистанцию" и просит у Санты вакцину от коронавируса, новую хоккейную клюшку и кроссовки для бега.

МИД России в своем аккаунте в Twitter ответил на письмо Салливана, указав, что если Санта еще не исполнил желания американского дипломата, то у Деда Мороза есть подарки для него. В дипведомстве напомнили, что российская вакцина "Спутник V" была одобрена для использования людьми старше 60 лет, а также порекомендовали обратить внимание на клюшки компании "Заряд", которыми, как известно, играет президент России Владимир Путин в матчах Ночной хоккейной лиги. А совет относительно новых кроссовок для бега послу Салливану может дать генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, уверены в МИД. Телеведущая активно пропагандирует здоровый образ жизни, а несколько лет назад подарила пару кроссовок мэру Москвы Сергею Собянину.