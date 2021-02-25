В Туве откроют оздоровительный комплекс на базе мараловодческого хозяйства

ТАСС, 25 февраля. Оздоровительный комплекс "Марал-Тува" планируют создать в 2021 году на базе мараловодческого хозяйства "Туран" в местечке Елькин ключ в 90 км от столицы региона. На реализацию проекта требуется почти 178 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Проект реализуется в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением правительства РФ.

"Согласно плану мероприятий по реализации проекта, ввод объекта в эксплуатацию - 2021 год", - сообщили в пресс-службе.

Объем финансирования предусмотрен в размере 177,77 млн рублей: из федерального бюджета планируется выделение 175,99 млн рублей, остальные средства из республиканского бюджета.

Планируется построить водолечебницу, пансионат, бассейны, туристические домики. Посетители смогут укрепить здоровье в пантовых ваннах, фито-бочках с использованием пантовой продукции.

На состоявшемся в феврале конкурсе на право разработки концепции проекта победителем признано ООО "Инвест-Климат". Объекты капитального строительства после ввода в эксплуатацию будут переданы в хозяйственное ведение мараловодческому хозяйству "Туран".

Индивидуальная программа развития включает в себя мероприятия по созданию магистральной инфраструктуры и устранению инфраструктурных ограничений, развитию сельского хозяйства, туризма, производства собственных строительных материалов. Планируется создание перерабатывающих предприятий в сельском хозяйстве, курортного комплекса "Чедер" и туркомплекса на базе мараловодческого хозяйства.