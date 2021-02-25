Сахалинская область в апреле начнет всероссийскую "Вахту памяти"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Сахалинская область в апреле начнет масштабную всероссийскую акцию "Вахта памяти". На Сахалине соберутся более 250 представителей поискового движения из разных регионов страны, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе островного правительства.

"Сахалин даст старт всероссийской "Вахте памяти". Масштабное мероприятие начнется в апреле", - сказали в пресс-службе.

По информации областных властей, в самом регионе с апреля по октябрь пройдут выезды островных активистов-общественников по проекту "Вечный полет". Они нацелены на поиски останков советских летчиков и обломков разбившихся самолетов. В конце мая в Смирныховском районе (центральная часть Сахалина) начнется полевая экспедиция "Дальневосточный фронт" с участием поисковиков из Сахалинской области и других российских регионов. В ее составе будет работать студенческий отряд, который создают на базе Сахалинского государственного университета (СахГУ). Участников научат поисковой работе и анализу архивных данных. В середине июля поисковики отправятся на остров Шумшу (Курильские острова, Сахалинская область), где шли финальные сражения Второй мировой войны.

Также в регионе запустили проект "От 1905 до 1945", посвященный Русско-японской войне. В планах инициаторов провести фотовыставки, в перспективе - исследовать предполагаемое захоронение казненных мирных жителей в селе Дальнем на юге Сахалина и установить памятник. В краеведческую, поисковую и исследовательскую деятельность намерены активно вовлечь молодежь, чтобы сохранить память о жертвах и героях Русско-японской войны.

"Вахта памяти" - акция, в которой ежегодно принимают участие более 40 тыс. поисковиков в разных регионах России. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло очень много бойцов, многие пропали без вести. Каждый год "Поисковое движение России" находит останки участников войны, тем самым "возвращая" в память людей имена героев, которые отдали свои жизни за Родину. За шесть лет проведения акции участники нашли останки более 120 тыс. советских солдат и офицеров, было установлено более 6 тыс. имен. Акция включает в себя поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, обустройство территорий, связанных с подвигами погибших.

В прошлом году праздновалось 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ Владимир Путин объявлял 2020 год в России Годом памяти и славы. В связи с режимом самоизоляции, введенным на территории РФ и других стран, открытие акции "Вахта памяти", посвященной юбилею Победы, проходило в онлайн-формате.