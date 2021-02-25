Голландский депутат призвал власти организовать поставки в страну вакцины "Спутник V"

ГААГА, 25 февраля. /ТАСС/. Нидерланды должны наладить диалог с российскими властями и организовать поставки в страну вакцины "Спутник V". С таким заявлением выступил в среду депутат парламента Герт Вилдерс, являющийся лидером крайне правой Партии свободы.

"Призываю премьер-министра [Марка] Рютте связаться с российским президентом [Владимиром] Путиным, - написал он в Twitter. - Чтобы наладить поставки [в Нидерланды] успешной российской вакцины "Спутник V" или быстро организовать здесь ее производство".

Кроме того, Вилдерс призвал Рютте отменить комендантский час и как можно скорее открыть кафе, бары и рестораны.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат "Спутник V" разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и зарегистрирован к настоящему моменту в 36 странах. Медицинский журнал The Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире.

За регистрацию вакцин в ЕС отвечает Европейское агентство лекарственных средств. Ранее регулятор сообщал, что ведет диалог с разработчиками российской вакцины по вопросу регистрации препарата на территории сообщества.