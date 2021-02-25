В России выявили 11 198 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 25 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 11 198, это минимальный показатель с 7 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 212 100, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Алтай (0,01%), Республике Тыва (0,04%), Магаданской области, Республике Хакасия и Костромской области (по 0,05%).

В частности, за сутки было выявлено 911 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 495 - в Московской области, 388 - в Нижегородской области, 301 - в Воронежской области, 296 - в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 359 560 человек.

Число выздоровевших и умерших

Число выздоровевших после заражения коронавирусом за сутки возросло на 16 102, до 3 767 664. Таким образом, уже вылечились более 89,4% всех заразившихся в стране с начала пандемии.

В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 2 301 пациент в Санкт-Петербурге, 508 - в Пензенской области, 499 - в Московской области, 440 - в Нижегородской области, 372 - в Республике Крым.

Число летальных исходов возросло на 446 против 383 днем ранее. Всего от инфекции умерли 84 876 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,02%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 48 смертей в Санкт-Петербурге, 30 - в Московской области, 18 - в Ростовской области, 17 - в Архангельской области, 16 - в Краснодарском крае.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 1 406, до 973 578.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,15%. Днем ранее в столице выявили 1 417 заразившихся.

Штаб зарегистрировал в Москве 47 летальных исходов из-за коронавируса за сутки. В общей сложности, по его данным, число умерших от нового заболевания увеличилось до 14 921 (1,53% заболевших).

За сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 2 092 пациента, за все время выздоровели 891 448 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 67 209 человек.