Круизное сообщение по Азовскому и Черному морям на Кубани планируют возобновить с июня

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассчитывают, что эпидемиологическая ситуация позволит возобновить с июня 2021 года круизное сообщение по Азовскому и Черному морям, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона в четверг.

"В июне теплоход "Князь Владимир" отправится в круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи. Во время путешествия пассажирам покажут яркие шоу-программы на борту и познавательные экскурсии во время стоянок. Новинками сезона станут кинотеатр и мюзикл в открытом море, а также приключенческие квесты", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что также шесть путешествий из Ростова-на-Дону и Анапы совершит теплоход "Мустай Карим", во время плавания теплоход пройдет через Керченский пролив под Крымским мостом. При благоприятной эпидемиологической ситуации планируется 14 заходов в порты Краснодарского края международных круизов.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организовали в 2016 году по поручению Владимира Путина о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. На судне доступно 300 гостевых кают, лайнер вмещает 600 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован двумя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, салоном красоты и конференц-холлом на 350 персон. В 2019 году "Князь Владимир" выполнил 23 рейса и перевез более 7 тыс. пассажиров.

Лайнер "Мустай Карим", названный в честь башкирского поэта и писателя - второе судно проекта PV300 и первое пассажирское судно, построенное в России за 60 лет. Он строился на заводе "Красное Сормово" в рамках трехстороннего контракта, где изготовителем выступает завод "Красное Сормово", заказчиком - кэптивная лизинговая компания "Машпромлизинг", а получателем - "Водоходъ". Закладку теплохода провели весной 2017 года, а в сентябре 2019 года состоялся его спуск на воду.