В Рязанской области смягчили ограничения на работу кафе и отрасли развлечений

ТАСС, 25 февраля. Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял решение о смягчении введенных из-за пандемии ограничений, связанных с работой предприятий общественного питания в ночное время, а также позволил увеличить наполняемость кинотеатров, театров, цирка и физкультурно-спортивных организаций. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте газеты "Рязанские ведомости".

Согласно документу, предприятия общественного питания смогут работать до 01:00, ранее они могли работать до 23:00, за исключением обслуживания на вынос. Кроме того, кинотеатры, театры и цирки теперь смогут заполнять до 50% зрительных залов вместо разрешенных ранее 30%, с 10% до 30% увеличена разрешенная заполняемость зрительных залов физкультурно-спортивных организаций.

При этом режим самоизоляции для граждан старше 65 и людей с хроническими заболеваниями продлевается до 14 марта.

В Рязанской области зарегистрировано 24 276 случаев новой коронавирусной инфекции, вылечились 22 286 пациентов, умерли 290 человек.