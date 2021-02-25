ВЦИОМ: более половины россиян считают медведя символом РФ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Почти две трети (62%) опрошенных россиян считают медведя символом России, следует из опубликованных в четверг данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более половины россиян сошлись во мнении, что медведь / бурый медведь олицетворяет Россию и может служить ее национальным символом (62%). Каждый десятый дополнительно назвал амурского/уссурийского тигра (11%) и двуглавого орла (9%). Также россияне называли волка, собаку, льва, кошку и лошадь", - говорится в сообщении.

Среди животных, внесенных в Красную книгу России, почти половина (48%) россиян упомянули тигра, еще по 6% опрошенных назвали барса и леопарда.

Опрос приурочен к Международному дню полярного медведя, который отмечается 27 февраля. Отвечая на вопрос об Арктике, 41% респондентов выразили желание отправиться туда в путешествие, при этом более половины (55%) опрошенных туда бы не поехали.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 февраля. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.