ВОЗ рассчитывает на активное участие РФ в инициативе Осло по лекарствам

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает на участие России в реализации "Инициативы Осло по лекарственным средствам". Об этом в четверг заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович на заседании экспертного совета по здравоохранению в Совете Федерации.

Она обратила внимание на продвигаемую Европейским бюро ВОЗ при поддержке правительства Норвегии "Инициативы Осло по лекарственным средствам", которая призвана создать площадку для дискуссий и обсуждения моделей социального контракта в области здравоохранения, а также функций и обязанностей государств, негосударственных организаций и научного сообщества.

"ВОЗ будет оказывать содействие деятельности платформы, где будут озвучиваться разные точки зрения и изучаться новые решения. Мы очень рассчитываем и ожидаем активное участие Российской Федерации, которая может помочь не только на национальном, но и на региональном и глобальном уровнях решению этих проблем", - подчеркнула Вуйнович.

Представитель ВОЗ в РФ также отметила предпринимаемые в России меры по реализации права на здоровье и доступ к здравоохранению своих граждан. "Я хотела бы выразить признательность России за осуществление значительных мер по реализации права на здоровье и достижение важных целей - увеличение продолжительности жизни и улучшение доступа к качественной охране здоровья для всех. Это важно для выполнения показателей целей устойчивого развития как в России, так и в мире", - сказала Вуйнович.

Целью "Инициативы Осло по лекарственным средствам" является обеспечение более широкого доступа населения к новейшим, эффективным, дорогостоящим препаратам путем продвижения государственного и частного партнерства в этой области. В рамках инициативы организуется площадка для обсуждения возможных форм такого сотрудничества.