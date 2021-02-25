Режим повышенной готовности продлили в ЕАО до 1 апреля

ТАСС, 25 февраля. Режим повышенной готовности в Еврейской автономной области (ЕАО), предусматривающий соблюдение масочного режима и обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет в связи с пандемией коронавируса, продлен до 1 апреля. Постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

"Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 1 апреля "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменение и дополнение: слова "по 01 марта 2021 года включительно" заменить словами "по 01 апреля 2021 года включительно", - говорится в документе, подписанном губернатором ЕАО Ростиславом Гольдштейном.

Постановление также предусматривает соблюдение социальной дистанции и необходимость предварительной записи для получения государственных услуг в многофункциональных центрах. Запрет на проведение личного приема граждан в региональном правительстве также продлен до 1 апреля.

С начала пандемии коронавирус выявлен у 4 317 жителей ЕАО. Из них выздоровели 4 106, умерли 119 человек. Коечный фонд для пациентов с ковидом - 88 коек - занят на 22,7%. В регионе продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции, за последние сутки прививку получили 175 жителей автономии.