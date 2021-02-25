Мишустин поздравил Герасимова с юбилеем

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил актера театра и кино, депутата Московской городской думы Евгения Герасимова с 70-летием, отметив его мастерство импровизации. Телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

"Вы покорили сердца миллионов людей силой своего редкого дарования, мастерством импровизации", - отметил Мишустин.

Премьер также выделил талант Герасимова как режиссера, добавив, что его фильмы "рассказывают о жизни, нравственном выборе, любви, надежде".

Евгений Герасимов родился 25 февраля 1951 года в Москве. Актер дебютировал в кино в возрасте 14 лет в эпизоде драмы "Они не пройдут" (1965), снятой на "Мосфильме" восточногерманским режиссером Зигфридом Кюном. Через год исполнил одну из главных ролей (подросток Родька Муромцев) в мелодраме Юлия Карасика "Человек, которого я люблю" (1966).

Широкую известность Герасимов получил в начале 1980-х годов благодаря роли сотрудника правоохранительных органов Валентина Рослякова в остросюжетных детективах Бориса Григорьева "Петровка, 38" и "Огарева, 6". В общей сложности он сыграл в более чем 60 фильмах и сериалах.