Источник: Навального поместят на карантин по прибытии в колонию

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный по прибытии в колонию будет помещен на карантин, срок которого может продлиться до 15 суток. Об этом ТАСС сообщил источник.

"После того, как Навальный прибудет в колонию, его поместят в специальное карантинное отделение, в котором вновь прибывшие осужденные содержатся отдельно от тех, кто уже находится в этом исправительном учреждении. Согласно ст. 79 УИК РФ, срок нахождения на карантине может составлять до 15 суток", - сказал собеседник агентства.

По его словам, во время карантина у Навального возьмут анализы на наличие опасных заболеваний, таких, как ВИЧ, туберкулез и коронавирусная инфекция. "Если у Навального есть жалобы на специфические болезни, то его направят к профильному врачу, который определит серьезность проблемы и степень ее опасности для здоровья осужденного. Если серьезных проблем обнаружено не будет, осужденного направят в места общего содержания", - пояснил собеседник агентства. Он добавил, что вся зафиксированная информация о состоянии здоровья Навального будет занесена в карточку пациента. "Все вышеописанное является стандартной процедурой, которую проходит каждый осужденный после прибытия к месту отбывания наказания", - заключил собеседник агентства.

По словам адвокатов Навального, в четверг он был этапирован из СИЗО-1 в Москве. При этом им не сообщили, в какое именно исправительное учреждение его отправили.

Ранее в общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что Навальный будет этапирован в колонию Центрального федерального округа. Как уточнила член ОНК Ева Меркачева, вероятно, это будет исправительная колония номер 2 в городе Покров Владимирской области, где отбывал наказание оппозиционер Константин Котов. Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.