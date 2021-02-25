Парламент Португалии продлил действие чрезвычайного положения до 16 марта

По ее информации, действие режима продлено уже в 12-й раз. Чрезвычайное положение будет действовать минимум до 16 марта.

С начала пандемии в Португалии с населением 10 млн человек было выявлено 801,7 тыс. заболевших, почти 16,1 тыс. пациентов умерли. Сейчас темпы распространения коронавирусной инфекции замедлились. При этом в стране действует целый ряд ограничительных мер, которые направлены на сдерживание пандемии.