{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Парламент Португалии продлил действие чрезвычайного положения до 16 марта

Действие режима продлено уже в 12-й раз

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. Собрание республики (однопалатный парламент) Португалии одобрило в четверг продление действия чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Publico.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По ее информации, действие режима продлено уже в 12-й раз. Чрезвычайное положение будет действовать минимум до 16 марта.

С начала пандемии в Португалии с населением 10 млн человек было выявлено 801,7 тыс. заболевших, почти 16,1 тыс. пациентов умерли. Сейчас темпы распространения коронавирусной инфекции замедлились. При этом в стране действует целый ряд ограничительных мер, которые направлены на сдерживание пандемии.

Теги
ПортугалияПандемия COVID-19
Следователи в Липецке начали проверку жилищных условий бывшей узницы концлагеря
В частности, пожилая женщина пожаловалась на отсутствие лифта в доме, что не позволяет ей выходить на улицу
Читать полностью