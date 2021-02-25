Власти Нижегородской области согласовали проведение мероприятия в память о Борисе Немцове

ТАСС, 25 февраля. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил решение регионального координационного штаба по борьбе с распространением коронавируса, разрешающее провести 27 февраля мероприятие в память о Борисе Немцове на Театральной площади в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Оперативному штабу Нижнего Новгорода предписано принять решение о согласовании проведения 27 февраля на площади Театральная памятного мероприятия "День памяти Бориса Немцова" в виде возложения цветов к временному мемориалу Борису Немцову с общим количеством участников не более 50 человек и с соблюдением дистанции 1,5 метра", - отметили в пресс-службе, уточнив, что решение было принято в связи с обращением группы граждан.

По словам Никитина, в Нижнем Новгороде живет много людей, знавших Немцова и работавших с ним. "Считаем правильным, чтобы у них была возможность почтить его память. Формат памятного мероприятия обусловлен санитарно-эпидемиологической ситуацией", - отметил Глеб Никитин.

Он добавил, что в 2021 году исполнится 30 лет с того момент как Борис Немцов был назначен руководителем Нижегородской области. "Время, когда он стоял во главе региона, было очень ярким и насыщенным. Это важная часть нашей общей истории, которую во многом только предстоит осмыслить", - цитирует Никитина пресс-служба.

Борис Немцов занимал должность главы Нижегородской области в 1991-1997 годах. Он был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет.