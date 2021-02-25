Саммит ЕС согласился с необходимостью ограничений трансграничных поездок в Европе

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Саммит ЕС согласился с необходимостью продолжать ограничивать трансграничные поездки в Европе. Об этом заявил в четверг глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита глав государств ЕС в онлайн-формате.

По его словам, саммит ЕС также призвал к повышению степени прозрачности и предсказуемости со стороны компаний, производящих вакцины от коронавируса. "Мы призвали компании-производители вакцины обеспечить большую прозрачность и предсказуемость в вопросах поставок вакцины", - заявил он.

Отвечая на вопрос о регулировании международной торговли вакцинами, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что в США и Великобритании действуют различные законодательные формы запрета на экспорт вакцины, однако ЕС "идет по иному пути - пути лицензирования экспорта". Она подчеркнула, что Еврокомиссия выдает разрешения на экспорт вакцины за пределы ЕС компаниям, которые выполняют контракты на поставки вакцины в ЕС.

"98% экспорта [вакцины за пределы территории ЕС] приходится на продукцию компании Pfizer, которая выполняет контракт, остальное поставляет Moderna", - отметила фон дер Ляйен.

Соглашение о борьбе с пандемиями

Шарль Мишель также сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза поддержали инициативу заключить международное соглашение о борьбе с пандемиями.

"Главы государств поддержали мое предложение о заключении глобального соглашения о борьбе с пандемиями", - заявил он.