Снежные отвалы в центре Петербурга губернатор объяснил отказом от сброса снега в реки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Образование высоких снежных отвалов на улицах Санкт-Петербурга, которые не были оперативно вывезены в процессе очистки дорог и тротуаров, губернатор города Александр Беглов объяснил новыми стандартами уборки и запретом сброса снега в реки. Об этом он рассказал в эфире телеканала "78" в четверг.

"Мы не допустили, чтобы снег сбрасывали в реки нашего города, потому что это, прежде всего, экологическое нарушение. Кучи, которые лежат в центре города, - это снежные отвалы, которые должны вывезти на снегоплавильные станции. Раньше вопрос стоял в том, чтобы сбросить снег в реки и каналы, а потом - что будет, то и будет. Теперь организация не получит деньги, пока не привезет снег на снегоплавильную станцию, и уже по факту - сколько привез снега, столько и получил", - пояснил Беглов.

Он отметил, что снежные горы будут постепенно вывозиться, преимущественно в ночное время, чтобы днем не создавать препятствий движению транспорта.

В Санкт-Петербурге с 15 по 23 февраля выпало более 40 см снега.

Снегоприемные и снегоплавильные пункты Водоканала, расположенные во всех районах Петербурга, ведут круглосуточный прием снежных масс. Улицы города убирают более 9 200 работников ручного труда, почти 2 тыс. единиц техники и 795 единиц малой механизации.