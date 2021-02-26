В МВД сообщили о сокращении количества преступлений с использованием оружия в РФ в январе

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Количество преступлений с использованием оружия в России с начала текущего года сократилось почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД России за январь 2021 года.

"В январе 2021 года с использованием оружия совершено 418 преступлений, что на 15,7% меньше аналогичного периода прошлого года", - говорится в материалах.

Согласно данным МВД, также по сравнению с январем 2020 года на 5,4 % уменьшилось число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Всего их количество составило 2 тыс. Почти на 18% стало меньше выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств - 55 случаев.

Вместе с тем, в январе текущего года выявлено 14,8 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом сотрудниками органов внутренних дел выявлено 14,3 тыс. преступлений, что на 3,9% меньше, чем в январе прошлого года. Кроме того, по сравнению с январем прошлого года на 5,5% сократилось число выявленных преступлений, соверш нных с целью сбыта наркотиков, психотропных веществ или их аналогов. "Также сократился их удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - с 59,3% в январе 2020 года до 58,7%", - отмечается в материалах.