Президент Колумбии объявил о продлении до лета режима ЧС в области здравоохранения

БОГОТА, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение продлить режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, срок действия которого истекал 28 февраля, на три месяца, до 31 мая. Об этом сообщил в четверг президент страны Иван Дуке во время выступления в Боготе.

"Мы приняли решение продлить режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения до 31 мая", - заявил глава государства, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации.

Режим ЧС в области здравоохранения был введен в Колумбии с середины марта прошлого года. Он дал возможность властям принимать меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 2 241 225, количество летальных исходов - 59 396. Первый случай заражения был выявлен в стране 6 марта прошлого года. 17 марта Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его не раз продлевали. С 1 сентября в стране введен режим выборочной изоляции.