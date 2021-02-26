СМИ: в Японии досрочно отменят режим ЧС везде, кроме столичного региона

Речь идет о западных префектурах Осака, Киото и Хёго, центральных Айти и Гифу, а также юго-западной Фукуока. Официальное решение о снятии ограничительных мер, введенных сроком до 7 марта, может быть принято в пятницу на заседании правительственного штаба по предотвращению распространения инфекции. Между тем режим ЧС, как ожидается, продолжит действовать в столичном регионе (префектуры Токио, Тиба, Сайтама, Канагава)

Режим ЧС в ряде регионов Японии был введен 7 января сроком на месяц. Затем правительство продлило его в 10 префектурах страны до 7 марта. В общей сложности в этих районах проживают порядка 70 млн человек, что составляет более половины населения Японии.

В рамках действующих мер власти требуют от ресторанов и баров закрываться в 20:00 и за час до этого прекращать продажу спиртного. Граждан также призывают без особой нужды не покидать свои дома, а частный бизнес побуждают перевести до 70% персонала на удаленную работу. По последним данным, за все время эпидемии число случаев заражения коронавирусом на территории Японии составляет более 430 тыс., зафиксировано 7,7 тыс. летальных исходов.