Власти Коста-Рики продлили до апреля закрытие границ

ГАВАНА, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Коста-Рики приняли решение продлить ограничения на въезд в страну для иностранцев до 1 апреля для предотвращения распространения коронавируса, сообщает в четверг агентство Prensa Latina .

Только граждане Коста-Рики и иностранцы, имеющие вид на жительство, могут до указанной даты въезжать в республику по суше. Власти страны не исключают продления ограничений и после истечения указанного срока, в зависимости от эпидемиологической ситуации. По официальным данным, Коста-Рика потеряла по меньшей мере $3 млрд из-за последствий пандемии коронавируса для туристической сферы.

О первом инфицированном в Коста-Рике было объявлено 6 марта прошлого года. С тех пор в стране зарегистрировано 203 тыс. заразившихся, 2 793 человека умерли, 174 тыс. выздоровели. Правительство 16 марта ввело чрезвычайное положение, которое предполагает приостановку работы учебных заведений и баров, закрытие пляжей и парков, отмену массовых мероприятий, а также закрытие границ. В мае власти разрешили работать ресторанам и спортивным залам при условии, что они будут заполнены не более чем на 50%.

В декабре в республике началась массовая вакцинация граждан от коронавируса препаратом, разработанным американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.