В Забайкалье намерены полностью запретить продажу спиртного в дни массовых мероприятий

ЧИТА, 26 февраля. /ТАСС/. Региональная служба по тарифам и ценообразованию (РСТ) в Забайкальском крае внесла в краевое заксобрание законопроект о полном запрете продажи алкоголя в дни проведения массовых мероприятий, сообщила в пятницу пресс-служба заксобрания Забайкалья.

"РСТ Забайкалья вышла с инициативой законодательно запретить продажу алкоголя в дни массовых мероприятий. Проектом закона предлагается установить полный запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории Забайкальского края "в устанавливаемые органами местного самоуправления дни проведения мероприятий, связанных с массовым пребыванием граждан", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, региональные законы уже запрещают розничную продажу алкоголя в местах массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях, однако запрет начинает действовать за два часа до начала мероприятий и заканчивается через 1 час после их окончания. По мнению РСТ, действующая норма недостаточно ограничивает доступность спиртного, так как после окончания времени запрета продажа алкоголя кратно увеличивается.

"Как показал анализ, между увеличением объемов потребления алкоголя и количеством преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения в дни проведения праздничных мероприятий, существует непосредственная взаимосвязь. Так, например, с 2017 по 2020 годы отклонение показателей розничной продажи алкоголя и количества выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, 23 февраля и 8 марта в сравнении с другими днями года составляет в среднем 193% и 194% соответственно", - подчеркивается на сайте.

В Забайкалье это не первая инициатива, направленная на борьбу со злоупотреблением алкоголем. Так, в сентябре 2020 года власти региона впервые присвоили статус "трезвого села" Ульяновке, где действует полный запрет на продажу спиртного. Кроме того, в середине февраля 2021 года законодательное собрание региона приняло законопроект, который в целом ограничивает на два часа разрешенное время для розничной продажи спиртного.