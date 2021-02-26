Правительство Японии одобрило законопроект о мерах против травли в соцсетях

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии одобрило в пятницу законопроект, который облегчает судебные процедуры в отношении анонимов, распространяющих оскорбления или лживую информацию в социальных сетях. Документ призван упростить выявление и предание огласке в случае необходимости подлинных имен таких лиц.

Согласно текущему законодательству жертвы кибернападок вынуждены проходить по меньшей мере через два судебных процесса - против оператора социальной сети и против интернет-провайдера, что требует значительных затрат, в том числе временных, и фактически помогает злоумышленникам оставаться безнаказанными.

Новый законопроект позволяет проводить только один упрощенный процесс, в результате которого судья получает право раскрыть личные данные. В результате жертва травли приобретает возможность возбудить дело в отношении своих обидчиков.

Новый законопроект был разработан после вызвавшей большой резонанс истории с 22-летней девушкой, участницей реалити-шоу, которая в мае прошлого года покончила с собой в результате кампании травли в социальных сетях. Нынешний документ предполагается внести на рассмотрение текущей сессии парламента и ввести в действие до конца года.