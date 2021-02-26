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Володин: закон о запрете высадки детей-безбилетников стал самым важным за февраль

Спикер подчеркнул, что "оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге недопустимо", так как "это создает угрозу его жизни и здоровью"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал закон о запрете высаживать из общественного транспорта безбилетников младше 16 лет самым важным из принятых нижней палатой в феврале. Слова спикера в пятницу приводятся на думском сайте.

"Важный закон о запрете высаживать детей-безбилетников до 16 лет из общественного транспорта, - сказал Володин. - На федеральном уровне теперь четко определено: требование, что пассажир, не оплативший проезд, обязан выйти на ближайшей остановке, не будет распространяться на детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых".

Спикер подчеркнул, что "оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге недопустимо", так как "это создает угрозу его жизни и здоровью".

Володин также отметил комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов "за работу над законопроектами об отпусках для многодетных семей и об увеличении пенсий родителям инвалидов с детства".

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд. Законом вносятся изменения в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Действовавшие до сих пор положения допускали высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и их никто не сопровождал. Подписанный закон вводит на это запрет.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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