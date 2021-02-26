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Справки об инвалидности можно будет получить независимо от места жительства

Также независимо от места жительства можно будет получить выписки из государственной информационной системы социального обеспечения и обратиться в Пенсионный фонд для корректировки сведений на лицевом счете
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство России расширило перечень государственных услуг, которые оказываются по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места постановки гражданина на миграционный учет. Как сообщает в пятницу пресс-служба кабмина, к числу таких услуг отнесены выдача справок об инвалидности и выписок из государственной информационной системы социального обеспечения, обращение в Пенсионный фонд для корректировки сведений на лицевом счете и подача заявления на парковку в специальных местах для водителей-инвалидов.

Юридические лица по аналогичному принципу смогут запрашивать у территориальных управлений Ростехнадзора аттестацию по вопросам промышленной безопасности, а также обращаться в подразделения Ространснадзора за разрешениями на международную перевозку опасных грузов.

"С учетом подписанного распоряжения число услуг, предоставляемых в России по экстерриториальному принципу, достигнет 80", - отметили в кабмине. "Расширение перечня сделает взаимодействие граждан с органами власти еще более комфортным, позволит сэкономить время при получении госуслуг и снизит издержки бизнеса", - говорится в сообщении.

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