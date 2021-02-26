В Москве установят памятник борющимся с COVID-19 врачам

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Памятник врачам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, в том числе тем, кто умер при выполнении служебного долга, планируется установить в Москве. Об этом в пятницу сообщил ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко. Памятник установят ко Дню медицинского работника, который отмечается в этом году в России 20 июня.

"Подвиг врачей, конечно же, должен быть увековечен, и сегодня принято такое решение, что будет открыт памятник врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Сеченовского университета. <...> Планируется установить памятник ко Дню медицинского работника", - сказал он на открытии выставки, посвященной вирусологии, в доме Российского исторического общества.

По словам Глыбочко, в текущий момент собираются пожертвования на установку памятника.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав России и Сеченовский университет разрабатывают совместный проект по установке памятника медицинским работникам, борющимся с пандемией. Как поясняли в пресс-службе вуза, памятник представляет собой монументальную стелу, увенчанную крестом. Лицевая часть сформирована буквами с посвятительной надписью: "Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19". На стеле, под крестом размещена скульптурная композиция (барельеф), выполненная из бронзы, рассказывающая о героизме врачей различных специализаций: медсестры, врача-реаниматолога и медика-исследователя, создателя противовирусной вакцины. За спинами врачей - планета Земля с меридианами и картой России.