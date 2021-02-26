В России выявили 11 086 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 5 октября

МОСКВА, 26 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 11 086, это минимальный показатель с 5 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 223 186, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,26%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Хакасии (0,04%), Магаданской области, Республике Адыгея (по 0,05%).

В частности, за сутки было выявлено 947 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 502 - в Московской области, 392 - в Нижегородской области, 298 - в Воронежской области, 285 - в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 354 496 человек.

Вылечившиеся

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 722, до 3 783 386.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до уровня 89,6% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 667 пациентов в Санкт-Петербурге, 531 - в Пензенской области, 485 - в Московской области, 437 - в Нижегородской области, 328 - в Иркутской области.

Умершие

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 428 против 446 днем ранее. Всего от инфекции умерли 85 304 пациента.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,02%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 40 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 28 - в Московской области, 16 - в Ростовской области, по 15 - в Архангельской области и Краснодарском крае.

Москва

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 336. Всего в столице с начала пандемии выявили 974 914 инфицированных.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,14%. Днем ранее было выявлено 1 406 заболевших.

За сутки было зарегистрировано 45 летальных исходов из-за коронавируса, всего в столице умерли 14 966 человек.

Были выписаны по выздоровлению 2 423 пациента. За все время выздоровел 893 871 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 66 077 человек.