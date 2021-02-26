На Украине зафиксировали семь жалоб на последствия прививок от коронавируса

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Негативные симптомы после введения вакцины от коронавируса Covishield 1 338 жителям Украины зафиксированы у семи человек. Об этом в пятницу на брифинге сообщил замглавы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"По состоянию на 25 февраля, поступили первые сообщения о неблагоприятных последствиях вакцинации. Таких семь из 1 338 привитых, они все несерьезные. Не надо разгонять информационной паники, это предусмотрено инструкцией производителя", - сказал он. Ляшко уточнил, что одно сообщение поступило из Черниговской области и шесть - из Черкасской.

В целом ситуацию с коронавирусом на Украине он назвал "довольно напряженной".

Ранее в пятницу Минздрав Украины сообщил, что за сутки в стране зарегистрировано 8 003 новых случая коронавируса. Резкое увеличение числа новых инфицированных по сравнению с предыдущими днями было зафиксировано в четверг, когда суточный прирост составил 8 147 новых заразившихся. За время пандемии в государстве число случаев коронавируса достигло 1 333 844, выздоровели 1 163 555 человек, умерли от осложнений - 25 742.

В стране до 30 апреля действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля возобновился так называемый адаптивный карантин, когда регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом принято решение ужесточить ограничительные меры в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

23 февраля на Украину прибыла из Индии первая партия вакцины против коронавируса Covishield в количестве 500 тыс. доз, разработанная англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. На следующий день страна одной из последних в Европе смогла начать процесс вакцинации. В первую очередь прививают медиков. Всего в государстве зарегистрированы две вакцины - Covishield, а также Pfizer. По данным правительства, Украина также ожидает поставки более 100 тыс. доз вакцины Pfizer, около 2 млн доз китайской Sinovac, почти 4 млн доз AstraZeneca и 15 млн доз NovaVax сроком поставки в июле. От российских препаратов Киев отказался.