Эксперт ожидает спада заболеваемости COVID-19 в России к лету

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Спад заболеваемости COVID-19 в России ожидается к лету, однако в осенне-зимний период может быть новый подъем, сообщил в пятницу главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, академик РАН Николай Брико.

"Я бы не стал говорить о каких-то волнах, волны на море, а здесь речь идет о повышении заболеваемости, об активизации эпидемического процесса - подъемы в определенные периоды года - весенне-летний и вот осенне-зимний периоды. Вот это два подъема, которые, возможно, будут еще потом. Здесь не исключена возможность некой активизации эпидемического процесса в осенне-зимний период, в последующий период, но сейчас должен спад произойти в летний период", - сказал он в ходе научно-практической конференции "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения".

Брико также отметил, что вакцинация и то, что некоторые уже переболели, должны помочь "сгладить" возможные подъемы заболеваемости COVID-19. "Коронавирусная инфекция, этот возбудитель, очевидно станет одним из этиологических агентов сезонных вирусных заболеваний, которые активизируются в определенные периоды года", - добавил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 223 186 случаев заражения, выздоровели 3 783 386 человек, умерли 85 304. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.