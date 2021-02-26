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Пандемия COVID-19

В ЕМА заявили, что оценка вакцины "Спутник V" находится на предварительной стадии

Для одобрения вакцины нужно проверить производство, отметил член Комитета по лекарственным средствам для человека ЕМА Армандо Дженаццани

РИМ, 26 февраля. /ТАСС/. Процесс оценки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) находится на предварительной стадии. Об этом сообщил в пятницу в эфире Radio-24 член Комитета по лекарственным средствам для человека ЕМА Армандо Дженаццани.

"Насколько мне известно, было несколько встреч [в ЕМА], но мы пока не начали процесс. Прежде чем начать [рассмотрение для одобрения], нужно проверить производство. Это делается со всеми препаратами, производящимися не на территории Европы. Мы на предварительной стадии, пока не на стадии непосредственной оценки [для одобрения использования]", - сообщил представитель ЕМА.

"Спутник V" входит в первую тройку вакцин от коронавируса по количеству стран, где применение препарата разрешено государственными регуляторами. На данный момент она зарегистрирована в 37 странах мира, где живут в общей сложности более 1,1 млрд человек.

В Италии интерес к российской вакцине проявляется на разных уровнях, в частности ряд региональных руководителей призываtт способствовать ускорению процесса по одобрению "Спутника V" для использования в Европе. Без одобрения ЕМА его применение в стране практически невозможно.

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РоссияПандемия COVID-19
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