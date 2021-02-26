В ЕМА заявили, что оценка вакцины "Спутник V" находится на предварительной стадии

РИМ, 26 февраля. /ТАСС/. Процесс оценки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) находится на предварительной стадии. Об этом сообщил в пятницу в эфире Radio-24 член Комитета по лекарственным средствам для человека ЕМА Армандо Дженаццани.

"Насколько мне известно, было несколько встреч [в ЕМА], но мы пока не начали процесс. Прежде чем начать [рассмотрение для одобрения], нужно проверить производство. Это делается со всеми препаратами, производящимися не на территории Европы. Мы на предварительной стадии, пока не на стадии непосредственной оценки [для одобрения использования]", - сообщил представитель ЕМА.

"Спутник V" входит в первую тройку вакцин от коронавируса по количеству стран, где применение препарата разрешено государственными регуляторами. На данный момент она зарегистрирована в 37 странах мира, где живут в общей сложности более 1,1 млрд человек.

В Италии интерес к российской вакцине проявляется на разных уровнях, в частности ряд региональных руководителей призываtт способствовать ускорению процесса по одобрению "Спутника V" для использования в Европе. Без одобрения ЕМА его применение в стране практически невозможно.