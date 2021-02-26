Около 380 тыс. человек стали участниками "Московского долголетия" с 2018 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Около 380 тыс. москвичей старшего поколения с 2018 года стали участниками "Московского долголетия", сообщается в пятницу на официальном портале мэра Москвы.

"Проект "Московское долголетие" является неотъемлемой частью жизни города. С 2018 года его участниками стали около 380 тыс. горожан старшего поколения, многие из которых смогли осуществить свои мечты - впервые вышли на сцену в театральных постановках и на музыкальных концертах, получили новую профессию, изучили иностранный язык, освоили новый вид спорта, завели личный блог в социальных сетях или научились рисовать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 марта проекту "Московское долголетие" исполняется три года. В честь дня рождения в первый день весны пройдут праздничные мероприятия. Так, все желающие смогут принять участие в оздоровительной прогулке. Участникам предстоит пройти три тысячи шагов со скандинавскими палками или без них в парке или сквере, во дворе дома или по квартире. Кроме этого, для участия в акции надо будет записать короткое видеопоздравление, которое начинается со слов: "Я иду свои три тысячи шагов потому, что…". Ролик с отметкой @mosdolgoletie и хештегом #3тысячишаговкдолголетию необходимо разместить в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

"Главная идея акции заключается в том, чтобы еще раз напомнить москвичам старшего поколения о пользе физической активности. Учеными доказано, что регулярная ходьба продлевает жизнь, является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, оказывает общеукрепляющее действие на организм и улучшает настроение. "Три тысячи шагов к долголетию" - лучший способ отметить день рождения любимого проекта", - добавил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак, чьи слова приводятся в сообщении.

Также на Гоголевском, Тверском и Чистопрудном бульварах откроются уличные фотовыставки, посвященные участникам проекта и их достижениям. Более того, москвичи старшего возраста, которые запишутся в проект "Московское долголетие" 1 марта, получат памятные подарки.

Присоединиться к "Московскому долголетию" могут женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, а также получатели досрочной страховой пенсии по старости и пенсии по выслуге лет. Оставить заявку на участие в проекте можно на портале mos.ru или обратившись в территориальные центры социального обслуживания. Заполнить анкету можно в столичных центрах государственных услуг "Мои документы".