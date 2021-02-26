Главным редактором Tatler Россия стал Ариан Романовский

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Ариан Романовский назначен главным редактором журнала Tatler Россия. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе компании Conde Nast, выпускающей издание.

"Conde Nast Россия объявляет о назначении Ариана Романовского главным редактором Tatler Россия. Он заменит Ксению Соловьеву, которая стала главным редактором Vogue Россия", - сказали в пресс-службе.

Романовский окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Он начал свою карьеру в Conde Nast в 2008 году в качестве стажера редакции Tatler и вырос до редактора сайта. Позже перешел на аналогичную позицию в GQ. Принимал участие в запуске и развитии развлекательного таблоида Super. В 2016 году занял позицию диджитал-директора изданий Harper’s Bazaar и Grazia и отвечал за перезапуск сайтов, развитие соцсетей и спецпроектов.

В 2018 году Ариан вернулся в Conde Nast на позицию редактора светской хроники журнала Tatler.

"Ариан - идеальный кандидат на пост главного редактора Tatler, одной из самых желанных и самых непростых вакансий на российском медийном рынке. Я искренне рада, что мы как компания научились привлекать талантливые кадры на старте и воспитывать их в сильнейших профессионалов рынка", - сказала Анита Гиговская, президент и генеральный директор Condе Nast Россия, слова которой привели в пресс-службе.